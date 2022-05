Patrice BLANCHARD

Bonjour,



En charge de différents projets, développement de nouveau produit ainsi que l’intégration de produits dans les modules au sein du bureau d'étude développement pour le groupe ALGECO.

Key-users des logiciels inventor, autocad et vault, je suis passioné de l'univers informatique et je suis considéré comme un geek par mes proches .

J'utilise le logiciel Robot pour le calcul ainsi que des tableaux excel.

Je suis passionné par mon travail de projeteur calculateur.

Si vous voulez en savoir plus contactez moi.



Mes compétences :

Catia v5

Digitall project

Catia v4

Autocad

ESA PRIMA WIN

Scia engineer

dessinateur projeteur

Tekla

Robot Structural Analysis

Excel

Autodesk Robot

Calcul structure Eurocodes