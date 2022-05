Patrice BLANOT

Diplome de l'IAE de Lille en 2001 en DESS Nouvelles Techno, cela fait maintenant 6 ans que je suis chez L'Oreal.

Mon parcours s'est deroule de la maniere suivante, mais a toujours eu lieu dans des services Internet - Marketing intercatif :

- 1 an a la direction de la communication Corporate -



- 3 ans chez Helena Rubinstein International a la Division des produits de luxe -

www.helenarubinstein.com,



- 2 ans au developpement Strategique, niveau corporate,



- depuis janvier 2007 je suis en poste a New-York pour le corporate en charge de la division de produits de luxe au sein de laquelle toutes nos marques disposent d'un site e-commerce.



En quelques mots, l'essentiel de mon travail a ete un travail de coordination - gestion de projet avec maitrise d'oeuvre et maitrise d'ouvrage sur de la localisation de sites, migration vers .Net, apport de valeur marketing aupres des marques.

Mon travail est essentiellement un travail marketing et de connaissance du media, les agences web ou techniques se chargeant des developpements et de la programmation.



Mes compétences :

Business

Chef de projet

COMMERCE

E commerce

Internet