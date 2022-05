Patrice BOCK

Sécurité des systèmes d'information, avec spécialisation particulière sur la cybersécurité des systèmes industriels et de contrôle commande (membre ISA France, CLUSIF GT SCADA, anciennement expert auprès de l'IEC SC45A pour les standards cybersécurité), compétences en sûreté de fonctionnement (sécurité fonctionnelle) et connaissance des standards et méthodes des deux domaines.



Support durant les phases d'ingénierie et pour la base installée. Dossiers d'homologation.



Management de la sécurité, formation, solutions techniques adaptées aux environnement industriels.



Développement de services et de prestations de conseil (phase état des lieux, analyses, déploiement...).



Connaissance approfondie des normes US, européennes, et participations à certains travaux de normalisations (ISA et IEC.).



Travail en Français, Anglais, Allemand.



Mes compétences :

Sécurité informatique

Telecom

NTIC

Finance

Entreprenariat

Automatismes et contrôle commande

Relation clients