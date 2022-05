Patrice BOUDERSA

Homme de challenge, je suis actuellement en charge du projet de modernisation de l'administration auprès du Directeur Général des Services.



Homme de terrain j'ai su mettre mes compétences au service d'un projet et du public.



J'ai à cœur de m'impliquer dans des projets qui ont un impact et une utilité pour la vie des citoyens. Cela dans un seul but : Le service au public doit être une constante et un intérêt sans cesse remis en question, chaque jour, par les acteurs de la vie publique et les citoyens.



Mes compétences :

Chasseur de tête

Directeur général

Direction générale

Management

Recrutement