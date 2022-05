Patrice BOUDET

•Systèmes: Windows (Serveurs 2008-2003, Microsoft Small Business, NT4)

Active Directory, WSUS, MSCS

CITRIX PS4.5 XEN APP5, XEN Server

Linux (Debian, Ubuntu, Suse, Mandrake, Redhat)

•Messagerie: Exchange, Outlook et MySQL

•Bases de Données: ORACLE 11g, SQL Serveur 2008, ACCESS

•Virtualisation: XEN Serveur, VMWare ESX Server3.5 / Virtual Center 2.5, Hypper V, VReplicator

•Matériels: IBM BladeCenter (lames HS20, HS21), DELL PowerEdge, HP Proliant. CITRIX Netscaler

•Réseaux: LAN/MAN/WAN, DNS, DHCP, NAT

•Sécurité : Access Gateway, Advance Access Control, RSA, Trend Micro, Symantec

•Sauvegarde: VERITAS Backup Exec & NetBackup, LTO2, DoubleTech

•Stockage: SAN & NAS, ISCSI, Fiber Channel

•Programaion: C & C++, Assembleur, SQL, Visual Basic, HTML

•Terminaux: Wyse, BlackBerry



Mes compétences :

Citrix

VMware