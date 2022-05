Plus de 20ans de métiers en prestation, dans une cinquantaine de sociétés dans différents secteurs d'activité.

Polyvalence, adaptation, intégration et relation clientèle sont les éléments clés de mes missions.



Co-fondateur et associé de ma société, cela me donne

une autre vision de l'entreprise.



Mes compétences :

Base de données

PROGRESS

UNIX