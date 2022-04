Bruno ALLAIRE

Fort d'une expérience professionnelle de 27 années dans le travail temporaire ou dans le négoce en produits BTP, j'ai piloté 8 centres de profits en tant que directeur d'agence ou chef des ventes. Je les ai pris à un stade de création, de restructuration ou simplement de développement.



J'ai managé des commerciaux terrain ou sédentaires, des recruteurs, des administratifs, des magasiniers ou bien encore des chauffeurs livreurs.



Mes domaines de compétences sont les suivants :



Ressources humaines

 Créer un plan de recrutement

 Rédiger un profil de poste

 Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer une présélection de candidatures

 Conduire un entretien de recrutement

 Intégrer un nouveau salarié

 Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation

 Assurer la gestion administrative des salariés depuis l’embauche jusqu’au départ de l’entreprise



Commercial

 Créer et développer une clientèle

 Technique de négociation et vente

 Piloter son action commerciale

 Evaluer la performance commerciale

 Mettre en place un plan d’action commerciale



Management

 Manager une équipe

 Gestion du temps et des priorités

 Piloter une réunion

 Entretien d’évaluation



Formation

 Construire une action de formation à partir d’une demande

 Préparer une séance de formation et l’animer

 Evaluer les acquis des apprenants

 Repérer les difficultés des apprenants et y remédier



Travail temporaire

 La législation du travail temporaire (junior, senior)

 Les missions commerciales du recruteur

 Développer ses ventes en placement CDI

 Défendre ses marges

 Comment développer ses ventes grâce à la sécurité



Cette liste n'est pas exhaustive.



J'interviens à la demande sur :



- l'animation de contenus déjà existants,

- la création de modules de formation et leur animation.



J'étudie les demandes d'interventions toute France.



Mon activité démarrera à compter de Juillet 2016.



Mes compétences :

Accompagnement

Ressources humaines

Développement des compétences

Négociation commerciale

GPEC

Formation professionnelle

Prospection de clients

Management opérationnel

Gestion des intérimaires

Développement commercial

Techniques de Recherche d'Emploi

Ingénierie pédagogique

Pédagogie

Ingénierie de formation