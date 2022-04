Bruno ALLAIRE

Je suis Coach de Vie, j’accompagne des personnes soit individuellement soit en groupe, dans des situations de changements professionnels et/ou personnels :

Accompagnements individualisés, fixations et atteinte d’objectifs, valorisation des acquis, restauration de l’estime et/ou de la confiance en soi, gestion du changement et/ou du stress, posture, préparation d’entretiens….. Sont parmi les demandes les plus fréquentes de mes clients.

Je focalise sur ce que la personne ou le groupe possède de meilleur en lui et oriente ainsi de manière positive et constructive le futur que la personne ou le groupe veut obtenir



Mes compétences :

Valorisation de mes Coachés. Anticipation.

Créer des liens. Ecoute active. Empathie.