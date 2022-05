Mickael DUFOURNEAUD

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Comédien professionnel depuis quinze ans et formateur depuis 7ans.

j'ai une passion dévouée pour les émotions et leurs divers utilisations. Elles sont à mon sens le meilleur outil d'écoute de soi et des autres.

Je m'intéresse particulièrement aux techniques comportementales qui représentent pour moi le lien entre bien-être et efficacité. je suis maitre praticien en Programmation Neuro-Linguistique et formateur en Process Communication Management.

je développe aujourd'hui des ateliers de formations pour permettre à chacun de mieux comprendre et interagir avec son environnement. Ayant à cœur de renforcer l'écologie dans les relations humaines.





je suis ouvert à toute nouvelle rencontre; curieux des hommes, des organisations et des systèmes.



Au plaisir de vous rencontrer prochainement!



Mes compétences :

Process Communication Management

PNL

Gestion du stress

Coach

Consultant

Théâtre

Formation