Svetlana BABINA (INTERPRÈTE DE CONFÉRENCE EN RUSSE - FRANÇAIS )

Svetlana Babina

+33 6 17 75 80 67

svetlana.babina@orange.fr

http://www.interprete-traducteur.fr/russe_nous_contacter.php



INTERPRÈTE DE CONFÉRENCE EN RUSSE FRANÇAIS



TRADUCTRICE - INTERPRÈTE FRANCO - RUSSE, UKRAINIEN diplômée à Paris

http://www.interprete-traducteur.fr/



TRADUCTRICE - INTERPRÈTE de RUSSE, FRANÇAIS, ANGLAIS, UKRAINIEN diplômée de l'université Paris III Sorbonne Nouvelle (MASTER 2 en traduction juridique, traduction russe économique, traduction marketing, traduction technique, traduction financière, éditoriale).



Interprète de Russe - Français - Russe - Anglais - Russe - Ukrainien - Français



Interprète en consécutif et simultané Russe Français, Russe Anglais, Ukrainien - Français.

Interprète de liaison lors des négociations commerciales et échanges commerciaux internationaux, accueil et accompagnement de délégations d'affaires et de personnalités. Élaboration de projets.



Traduction : Français - Russe, Anglais - Russe, Français - Anglais, Français - Ukrainien.

Traduction qualifiée marketing, technique, économique, juridique, culturelle et éditoriale. Grande expérience de traduction et relecture de documentation marketing, de brochures publicitaires et promotionnelles destinées au marché russe, de contrats, de documentation, etc.

Maîtrise de Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Access.



Site Web : http://www.interprete-traducteur.fr/

http://www.interprete-traducteur.fr/russe_nous_contacter.php

Email : svetlana.babina@orange.fr

Tel. : +33 6 17 75 80 67



Mes compétences :

TRADUCTEUR INTERPRETE RUSSE

Traducteur francais russe

TRADUCTRICE INTERPRETE RUSSE

Traducteur russe

INTERPRÈTE DE RUSSE

Traduction russe

INTERPRÈTE BILINGUE RUSSE FRANCAIS

Interprète franco -russe

Traduction technique RUSSE

Traduction juridique RUSSE

Traduction technique

Interprète ukrainien

Traduction ukrainien

Ukrainien français

Ukrainien Anglais