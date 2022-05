Patrice BOUIN

Mon parcours professionnel m’a permis de développer une riche expérience orientée QUALITE et SATISFACTION CLIENT à travers un large panorama de services IT allant du développement à la direction de projet, de la production à l’expertise de qualification logicielle, principalement dans un contexte international et face aux fortes contraintes de finance de marché.



Plusieurs postes d’encadrement à fortes responsabilités m’ont permis d’élargir mon champ de compétences, mes capacités d’adaptation et d’innovation nécessaires à l’accomplissement de chaque collaborateur contribuant ainsi à la réussite des missions confiées et la livraison effective de la valeur attendue par le client.



Aujourd’hui, je souhaite offrir ces savoir-faire et savoir-être aux clients et partenaires d'ALDEMIA pour accroître leur efficacité et efficience, apporter une force d’appoint dans la réalisation de leurs enjeux et ainsi allier satisfaction client et croissance de l’Entreprise.



J’ai également accompagné une quinzaine de jeunes dans la recherche d’emploi et dispensé de nombreuses formations (techniques, fonctionnelles, comportementales).





Mes compétences :

Gestion de projet

Formation

Management

Conseil

Finance