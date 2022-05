Patrice BOURGON

C’est avec intérêt et enthousiasme que je me présente.



Après un parcours varié, fort de 31 ans d’expériences professionnelles, où j'ai alterné différents postes de management ,dans la société, et ainsi, évolué sans cesse dans le domaine de l'électricité basé principalement dans ma région, et ce, dans les secteurs de l'industrie automobile et EDF , j’ai eu l'opportunité de me perfectionner à la fois dans des tâches techniques et commerciales en tant que chef d'équipe, chef de chantiers et conducteur de travaux .

Maîtrisant les logiciels du chiffrages jusqu'à la facturation, je suis rodé au métier d'Assistant Chargé d'Affaires depuis maintenant 7 ans.



Enthousiaste et doté d’un bon relationnel, je suis conscient que nous, le personnel, devons contribuer à donner une image positive de la société auprès de nos partenaires et clients.

L’écoute, l’amabilité, les capacités d’adaptation et d’implication technique démontrées lors de mon parcours professionnel sont, pour moi, des qualités indispensables dans ce métier qui m'ont permis de progresser dans mes différentes fonctions jusqu’a ce jour.



Je souhaiterais aujourd’hui malgré un handicap physique non visible, continuer ma carrière à temps partiel, entouré d'une équipe stimulante dans une agence située dans le sud de la France coté Catalan, (regroupement familiale oblige) pour continuer à perfectionner mes connaissances, et accroître toujours plus de compétences afin de pouvoir apporter mon soutien technique et commercial au sain de la nouvelle agence COFELY qui voudra bien m’accueillir en son sein.





Mes compétences :

Conduite de projet

Contact client

Management

Informatique