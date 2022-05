Patrice BRAMAT

20 ans d'expériences dans le bâtiment, la distribution professionnelle et l'industrie, dans des fonctions de développement commercial / marketing et de direction de BU, en France et à l'étranger.



Actuellement en reconversion professionnelle dans le secteurs des vins et spiritueux, dans des fonctions commerciales, gestion ou export.



A l'écoute de toute proposition dans ce secteur !



Mes compétences :

Management opérationnel

Contrat de Partenariat

CRM

Export

International

Peinture

Bâtiment

Chimie

Distribution professionnelle

Industrie

Nautisme

Négoce

Voile