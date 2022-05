Patrice BREQUE

Ingénieur mécanicien ENI Tarbes de formation, mes expériences professionnelles se sont majoritairement déroulées en ingénierie et développement.



J'ai assuré successivement les fonctions d’ingénieur études, chef de projet, responsable bureau d’études et responsable d’agence. Après avoir travaillé dans des sociétés du secteur électrique et électronique, j’ai orienté ma carrière sur le secteur aérospatial pour revenir à plus de mécanique.



Ces différentes missions m’ont permis de participer à toutes les étapes des processus de conception industrialisation, notamment chez APRIL et ELTA où j’étais le mécanicien parmi les spécialistes du hardware et du software.



Mon savoir faire se situe aujourd’hui dans le management d’une entité études avec une vision industrielle du client au client.

Je sais donc à ce titre intervenir dès les phases de prospection commerciale jusqu’à la livraison et le suivi clientèle.



Cette vision globale me permet de guider et former les équipes de conception, d’organiser et structurer les compétences dans le but de simplifier les processus d’entreprise et de faire baisser les coûts de revient.



Cette expérience variée est mise aujourd'hui au service du groupe DAHER pour lequel je manage le projet PLM (Teamcenter) ; j'assure l'interface entre les utilisateurs métiers et notre DSI, par l'animation des key users et ateliers dédiés. Nous avons déployé le PLM dans les fonctions d'ingénierie produit et industrielle, interconnecté le PLM et notre ERP (SAP), et ce sur 15 sites industriels pour plus de 700 utilisateurs.

Mon épouse, professeur, est très impliquée dans un établissement spécialisé pour les jeunes handicapés moteurs et sensoriels de la région toulousaine, structure privée/publique quasi unique en France..



Mes compétences :

Auditeur interne

Teamcenter

Conception

Microsoft Office

Qualité

Ingénierie

Baan

Aéronautique

PDMLink

Product Lifecycle Management

PLM