Patrice BREUIL

15 ans d'expérience en R&D dans différentes fonctions et différentes industries (boissons, produits laitiers)



En charge de la Recherche et Développement chez ECLOR, branche boisson du groupe AGRIAL

(cidres Loïc Raison, Ecusson, Jus DANAO notamment)



A travers VIADEO, je souhaite entretenir un réseau de professionnels de l'industrie agroalimentaire, en lien avec l'innovation.



Alors, si vous partagez la même passion que moi pour l'innovation, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Emballage

Food industry

IAA

Innovation

Management

Packaging

Pilotage projets

Projects Management

Research & Development

Ricerca e sviluppo