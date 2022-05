Administrateur unique de la DMZ Gefco depuis 5 ans, maintien des firewalls et des serveurs de DMZ tant au niveau de la disponibilité que de la sécurité, la gestion de toute la DMZ d'un grand Groupe français international et m'a permis d’acquérir des compétences variées. Je suis devenu expert de plusieurs domaine grâce à cette expérience.



Mes compétences :

F5 et plus

Check Point

Fortigate

Windows

Linux/UNIX