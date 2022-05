Patrice BRION

Fort d’une expérience dans les différents métiers de gestion pour les secteurs de la métallurgie, de la grande distribution et de la banque assurance, j’interviens sur des prestations de suivi de projet, d’analyse fonctionnelle, de développement et d’assistance technique. Je porte un intérêt sur le suivi de projet, l’intégration de solutions ERP, décisionnelles, ceci mis en avance par une formation double compétence Informatique/Gestion.



Principales expériences :



CNP / Angers : Chargé d'analyse et développement sur le projet Épargne, j'interviens sur les évolutions de l'application.

Environnement : IBM MVS, COBOL, DB2,



MMA Le Mans / Chartres : Analyse et développement d'une solution sur le projet contrôle fiscal des comptabilités informatisées. Participation aux comités de projet, aux réunions de travail, réalisation de la demande de mise en production, assistance aux utilisateurs sur les phases de validation et de suivi de production.

Environnement : IBM MVS, COBOL



Système U : réalisation d’interviews pour créer de la documentation, procédures et process sur les infrastructures systèmes et réseaux. Analyse de poste d’exploitant AS400 afin de réaliser toutes les procédures d’exploitation. Analyse des incidents Etudes afin de dispatcher les incidents de niveau 1 vers la hotline. Réaliser des procédures diverses (reprographie, téléphonie, …).

Environnement :AS400, COBOL, RPG, Windows



Carrefour : Missions de suivi de projet, analyse fonctionnelle, qualification sur l’application GED. Participation aux comités de pilotage, réalisation de devis, étude de besoins, analyses fonctionnelles , tests d’homologation, support utilisateur. Mission d’assistance technique pour support production, automatisation de tâches de production, optimisation des contrôles automatiques, réalisations de procédures de traitements de fin d’année, statistiques. Mission de support, paramétrage et déploiement des applications budgétaires hypermarchés et supermarchés France.

Environnement : Global 360, Windows SQL Server 2000, VB6



Promodès France: Rattaché à la direction des applications financières et intervenant sur l’ERP SAP FI, je contrôle le résultat de l’exploitation quotidienne, réalise les modifications de paramétrage, analyse les incidents pour la maintenance corrective et préventive.

Environnement : SAP FI, CO, MM, SD



Prodis Boissons : Dans une équipe de deux personnes aux études, nous sommes responsables de toutes les applications du système d’information.

- Maintenance corrective et évolutive de la gestion commerciale

- Conception de la gestion des achats et des marchés

- Conception de la gestion des stocks et de l’inventaire

- Intégration du progiciel comptable

- Mise en place de l’EDI commande, facture, avis d’expédition

- Mise en place des interfaces comptables avec le logiciel groupe

- Astreinte informatique

Environnement : IBM AS400, RPG, COBOL, ADELIA



Unimétal Normandie : Responsable des applications de comptabilité générale, facturation, expédition. J’interviens sur l’expression des besoins, l’analyse, le développement, test et mise en production, en assurant aussi le support utilisateur. Astreinte informatique.

Environnement : IBM AS400, RPG, COBOL, ADELIA