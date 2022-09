Amaury TANQUEREL

Après plusieurs années au sein de société de service, de la grande distribution et la santé, j'intègre à présent une société de conseil autour de l'organistaion des SI.



Mon parcours professionel m'a permis de me forger une forte expérience dans le domaine du SI.



Mes compétences techniques sont axées autour :



Systèmes

- VMWARE

- Unix (AIX 3.2, AIX 4.2, AIX 4.3, AIX 5L,HP-UX)

- Serveurs Regata d’IBM et Serveurs SP2 d’IBM, EPC1200 & EPC400 BULL

- HACMP 4.3 & 4.4ES

- Windows NT/2000/2003/2008

- Netware 3.12 et 4.10

- Time Navigator 3.7 & 4.0, Netbackup 5.0 de Veritas

- Redhat toutes versions, Gentoo et Debian



Réseaux

- Firewall Juniper, Wathcguard et plateforme VPN/SLL Juniper SA

- Ethernet, Netbui, IPX/SPX, TCP/IP, X25, 3270

- Routeurs et Switchs Cisco et HP

- Analyseurs de protocole HP et Advisor

- Wifi Symbol/Motorola



Administration

- HP OpenView, Omnivision, Zabbix, HP SIM



Sécurité

- Antivirus Trendmicro



Stockage

- SAN HP (EVA et MSA)



Applications

- Télélogos MédiaTransfert

- GoldVocal de l'éditeur ALDATA



