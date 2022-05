Patrice BUCHETON

De la création d’un processus achat efficace et efficient ou de son optimisation, j'ai développé une large expérience des achats industriels tant sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel, dans des secteurs d’activités exigeants et fortement concurrentiels, et, sur des périmètres variés (site/multisite – local/international).



A la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise à forte valeur humaine dans la région de Bretagne, vous pourrez tirer rapidement profit de mon expérience et de mes compétences pour assurer la poursuite de la rentabilité et de l’accroissement de votre activité.



Mes compétences :

Sourcing

Négociation

Stratégie Achat

Pilotage de la performance

Travail d'équipe

Optimisation des coûts

Budgétisation

Gestion de crise

Amélioration continue

Développement fournisseurs

Evaluation fournisseur

Appels d'offres

Contractualisation

Spécifications fonctionnelles

Analyse de marché

Gestion de projet

Marketin achat

Management

Gestion risque achat

Achats opérationnels