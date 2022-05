Patrice BURBA

Mon Métier : Facilitateur de Travaux



J’interviens en tous corps d’état au travers d’un réseau de partenaires constitué d’entreprises sélectionnées. Ce réseau construit sur plusieurs années me permet de vous proposer des prestations de qualité sur des domaines très variés.

Tous les projets m’intéressent car j’apprécie les recommandations.



La démarche du courtage en travaux est résumée en 6 étapes :

Définition de votre Projet :

Lors d’un premier rendez vous, nous définissons votre projet. Afin de répondre à vos attentes je vous conseille sur les solutions. Le résultat de cet entretien est un cahier des charges de votre projet qui servira de base à l’élaboration de devis.

Appel d’offre :

Je soumets le cahier des charges correspondant à votre projet a une ou plusieurs entreprises partenaires, Je valide la pertinence des réponses ainsi que les quantitatifs et prix par rapport au marché et aussi la nature du chantier. Durant cette phase il est fort probable que de nouvelles visites se produisent afin de valider certains points techniques.

Présentation des devis :

Lors d’un nouveau rendez-vous Je vous présente le ou les devis que nous analysons ensemble afin que vous en ayez une vision claire.

Validation des devis :

Vous restez maitre de la validation des devis et du choix de l’entreprise, votre courtier peut vous assister dans cette phase. La signature des devis et le versement d’un acompte valide cette étape.

Réalisation des travaux :

Pendant toute la durée de votre projet, je reste votre interlocuteur commercial privilégié et je vous encourage à me soumettre toutes les modifications éventuelles par rapport au devis de base.

Clôture du projet :

Je vous assiste lors de la réception du chantier et recueilles vos impressions sur le déroulement du chantier et la qualité du travail réalisé.

Prestations complémentaires :

• Conseils en décoration et assistance au choix des matériaux

• Proposition de produits de décoration et d’ameublement

• Solutions de financement

• Assistance à la vente ou au choix d’un bien immobilier

• Proposition de solutions pour les démarches administratives liées à la réalisation du projet (demande préalable de travaux, permis de construire)



Mes compétences :

Electricité

Peinture

Cuisine

Plomberie

Construction

Rénovation