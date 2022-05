Patrice BUREAU

Après une formation de photographe et une première expérience comme responsable d'un service photo-cinéma à l'Office National d'études et de recherche aérospatiale, j'ai successivement été photographe, formateur, vidéaste, infographiste, chef de fab et directeur commercial au sein d'une agence de pub pour finalement créer mon entreprise.

Depuis plus de 10 ans, j'oeuvre dans le domaine de la création de supports de communication pour le secteur des professionnels du Mariage. Après avoir créé de nombreux événementiels-salons du Mariage dans plusieurs villes en Rhône Alpes, j'ai développé avec mes collaborateurs différents supports directement liés au secteur du mariage par l'intermédiaire d'un magazine, Nocial Mag, d'un site internetArray et tout dernièrement d'un guide annuaire "L'Esprit Mariage".



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Salon