Patrice Caboz 63 ans. Charpentier de navires (calafatu), maître d'apprentissage, spécialisé dans la construction et la restauration navale, charpentier du bâtiment, maison bois, ossature bois...marin et montagnard.

Romancier "Ombres et Brouillards sur les Balkans" Edilivre," Les Insoumis" a paraître prochainement Alexandra de Saint Prix.

Concepteur de Kallidas (viandes et poissons séché, salé, aromatisé) Projet que je souhaiterais développer en Corse (ou je vis et travaille).

Père 3 fois et grand-père 5 fois...