Patrice CALOC

J'ai 40 ans je viens de réussir une formation de conducteur de travaux en génie civil et suivi de chantier. C'est en 1997 que j'ai commencé ma vie professionnelle en démarrant comme commercial dans l'immobilier,ensuite comme responsable d'agence et pour finir directeur d'agence dans le meme domaine.Par évolution des choses je suis devenu Assistant à Maitrise d'Ouvrage avec à la clé de nombreuses résidences et lotissements réalisés.

J'ai intégré une Entreprise d'assistance à maitrise d'ouvrage. Nous sommes spécialisé dans toute la conception technique dans le batiment (B.E.T BOIS ET BETON, Expertises techniques, Etude sismique: principe et dimensionnement etc.).



Mes compétences :

Dynamique

Energies nouvelles

Persévérance

Négociation immobilière

Nouvelles technologies

Développement commercial

Promotion des ventes

Economie de la contruction

Autonomie professionnelle

Construction métallique

Chiffrage des chantiers

Construction bois

Planification

Conseil immobilier

Reporting

Direction de projet

Suivi de chantiers

Analyse financière