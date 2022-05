Patrice CAMMAGE

Secteur : Conseil - Services informatiques



Commercialisation des solutions de gestion



Editeur et intégrateur de Systèmes d'Information de Gestion



Centre de Compétences Sage, nous sommes agréés sur toute la gamme des logiciels Sage :

Sage 30 / Sage 100 / Sage 1000 / Sage X3

Sage Paie

Sage SIRH

Solutions Sage CRM : Sage CRM et Saleslogix



Editeur des solutions de gestion PHeB et ACCEPT



Solutions fonctionnelles :

- Gestion budgétaire

- Gestion des bons à payer en mode Web

- Gestion Electronique de documents (GED)



PHeB est une suite administrative et financière.



3 modules :

- Gestion des budgets - Elaboration & Suivi Budgétaire en fonction de la structure opérationnelle de l'entreprise

- Gestion des engagements – Création de demandes d’engagements & Gestion des circuits de validation sécurisés

- Gestion des achats – Gestion du processus d’achat complet jusqu’à l’intégration comptable & Traitements comptables