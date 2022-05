Patrice CARDINAUD

Je dispose d'une Expertise reconnue dans les principales missions RH (Comp&Ben, Recrutement 2.0, Talent Management, Relations sociales, Santé au travail…) et d'une double expérience de DRH : filiale française d’un groupe international US et DRH d’un Groupe français de 5000 personnes.



Membres des Codir et COMEX, rattaché au PDG.



J'ai notamment conduit la Gestion du changement vers une DRH « HR Business Partner » et mis en place une politique de Qualité de Vie au travail. Je sais conduire l'Accompagnement RH vers la Transformation Digitale de grandes organisations. Je mets egalement à disposition mes competences dans la mise en œuvre de Plans de Réorganisation complexes tels que PSE / externalisations / délocalisations.



Mes compétences :

Recrutement

Stratégie RH

Négociation sociale

RH Digital

Compensation&benefits

Accompagnement du changement organisationnel