Patrice CARLE

20 ans d'expérience en industrie en qualité de Responsable Maintenance industrielle, Travaux neufs, Amélioration Continue ou Production. Mon expérience et mes capacités à conduire des changements m'ont permis d'optimiser l'organisation et les méthodes des services dont j'ai eu la charge.

Directeur de Production depuis Février 2014 de La Cure Gourmande Développement, j'encadre l'ensemble des sites de production agroalimentaires et suis en charge de structurer les organisations et les méthodes afin d'absorber les volumes et la complexité liés au développement de la société en France et à l'international.







Mes compétences :

IFS

SAP

BRC

Lean six sigma

Maintenance industrielle

Automatisme électricité électronique système

Management

Project management

TPM

Energy efficiency

Lean management

VSM

Budget management

5 S

Management de production / Lean manufacturing

Purchasing