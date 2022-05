Patrice CARMINATI

Avec une grande faculté d'adaptation et un sens relationnel développé, je souhaiterai mettre à votre disposition mes compétences.

Après un an d’étude commerciale pour implanter de nouveaux produits au Ghana j’ai atteint mes objectifs en validant de nombreuses commandes. Mon aptitude aux changements m’a permis de promouvoir et dynamiser la marque Décathlon (Ghana) tout en profitant d’une formation S.A.P et relation client.

Mon assurance et mon pouvoir de conviction m’ont permis de manager un groupe de bénévoles et gérer un portefeuille conséquent pour une association en Inde mais aussi tout au long de ma carrière militaire. Familier aux contraintes coûts/délais je suis rigoureux dans le suivi des dossiers. Formateur dans plusieurs domaines j’allie l’analyse à la diversité pour former et rentabiliser aux mieux mon personnel pour atteindre mes objectifs tout en faisant respecter les règles liées aux différentes normes.



Mes compétences :

Logistique

Aéronautique

Management

Sécurité incendie

Coaching sportif

Réglementation aéronautique européenne

SAP Contrôle de Gestion

Management des ventes