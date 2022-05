Patrice CARRECABE

Je suis actuellement en portage salarial avec la Société AVS qui comporte plusieurs agence sur la France,partenaire avec Multibéton France pour les planchers et mur chauffants de haut de gamme pose à chaud et garanti 50 par le fabriquant .Recherche sous traitance en électricité froid et clim,chambre froide.

agrément de manipulation des fluides et agréer PG.



Mes compétences :

Climatisation de bureaux

Électricien

Plombier

Climatisation pompe à chaleur

Installation et maintenance en CHR

Poseur de menuiseries

Plancher chauffant

Chambre froide positive et négative

Domotique

CLIMATISATION VENTILATION

Plaquiste