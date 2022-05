Patrice CASENAVE

Expérience professionnelle confirmée comme Business Partner au sein de multinationales et d'entreprises familiales, dans des secteurs aussi variés que le luxe, la distribution, le service et l’industrie, dans des environnements internationaux, multi culturels et multi sites :

Définir, piloter et déployer la stratégie RH et sociale en France et à l'international

Recruter et fidéliser les talents

Mettre en place des programmes de montée en compétence adaptés aux évolutions des métiers

Accompagner les projets de transformation dans des contextes de fort développement international

Conduire le changement et adapter les organisations aux enjeux stratégiques

Développer l’agilité et le travail collaboratif pour favoriser la transversalité et l'innovation

Coacher les dirigeants

Designer le service et la relation client dans les métiers du retail & du luxe

Langues : Français, Anglais et Espagnol



Mes compétences :

Business

Business Partner

Coaching

Coaching de dirigeants

Conduite du changement

Développement des compétences

Négociation

Pilotage

Pilotage de projets

Pilotage de projets transverses

Projets transverses

Recrutement