Patrice CAZAUX

Le jeu autour de l'enjeu.

Planter le fruit plutôt que de le presser.

Voilà en synthèse ce qui m'a permis de développer les compétences de mes équipes et d'évoluer.



Une philosophie de management qui met l'humain au cœur de la performance.

L'animation, le suivi, le contrôle, la formation, le leadership et l'accompagnement sont d'autres outils qui servent le dépassement des ambitions commerciales.

Plus d'une cinquantaine de collaborateurs m'ont aider à progresser dans mon métier "d’entraîneur entraînant".



Mes 16 ans d’expériences et ma passion pour les supports digitaux me permettent aujourd'hui de conseiller les entrepreneurs dans leur communication (image digitale, SEO, SEA, réseaux sociaux).

Diagnostic et adaptation aux objectifs des entreprises afin de proposer des solutions pérennes, efficaces et traçables.



Cher réseau, n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin



Mes compétences :

Négociation commerciale

Conseil en communication

Direction commerciale

Management

Communication

Développement commercial

Management commercial

Stratégie de communication

Community management