Écouter et analyser pour innover et ainsi réinventer les missions de mes équipes et leurs préconisations pour nos clients.

L'Homme est est au centre de tout.

Un manager est un "Facilitateur" de performance.



Je suis Facilitateur depuis 10 ans et fier de l'être.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Publicité

Management

Recrutement

Internet