Patrice CHAMEL

Direction technique et manageriale d'une équipe entre 11 et 15 personnes. Activités opérationnelles très significatives dans les domaines de l'ingénierie géotechnique et de la construction tels que fondations, renforcement de sol, soutènement, risque naturel, projets d'aménagement de transports et urbains, ingénierie de la construction.



Mes activités m'amènent à exercer quotidiennement mes capacités d'observations, d'analyse, de compréhension et de déduction dans les différents domaine de la géotechnique de la construction et de l'aménagement du territoire; ceci sur des projets nouveaux ou dans des situation litigieuses.



Mes compétences :

Management opérationnel

Esprit de synthèse

Dynamisme

Innovation

Rigueur

Negociation