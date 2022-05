Patrice CHANRION

1990 à 1980 : Chargé d'études technico-économiques au CTBA



1990 à 2000 : Chef de la Section Produits et Commercialisation au CTBA



2000 à 2007 : Chef de la Section Emballages, Séchage, Marchés au Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (FCBA)



2007 à 2011 : Directeur du Marketing et de la Communication - Groupe PGS



2012 à 2014 : Manager de l'Equipe CIAT (Conseil, Innovation, Appui Technique) du Pôle Première Transformation du FCBA (Forêt Cellulose Bois Ameublement)



2014 : Manager de l’équipe Certification du Pôle PTA (Première Transformation Approvisionnement) de l’Institut Technologique FCBA



2015 : Manager de la Commission Palettes de la FNB / SYPAL



Mes compétences :

Scierie

Emballlages bois

Séchage

Animation de réunions

Certification

Communication externe

Normalisation

Marketing

Palettes et emballages bois

Français

Management