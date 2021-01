Patrice CHARRON

Convaincu par 30 ans d'expérience que les Hommes contribuent au bon fonctionnement des organisations, et que les organisations peuvent, et doivent, faire évoluer les Hommes.



Mes domaines:

- Flexibilité du temps de travail

- Outils d'évaluation des performances et des compétences

- Politiques de Rémunération

- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

- Analyse des besoins de formation

- Organisation fonctionnelle des services

- Recrutement interne

- Intégration

- Gestion des seniors

- Communication Interne

- Assistance au managers opérationnels

- Règles de fonctionnement interne

- Coordination des différents outils RH existants



pour des entreprises industrielles, commerciales, des administrations, le secteur associatif, de toutes tailles