Patrice CHARTIER-CROUZET

J'ai créé ma société dernièrement welldrone



La société welldrone

est spécialisée dans la production d'imagerie aérienne par drone.

Nous délivrons différents types de prestations

° Thermographie / Photogrammétrie

° Cadrage et prises de vues dans des domaines et secteurs d'activité très variés

-> Téléphonie / Industrie / Surveillance d'ouvrages ( bâtiments, ouvrages d'art, photovoltaïque, éolien...)

° Suivi de chantiers

-> Films événementiels B to B ou C (institutionnels, touristiques, immobilier, séminaires, opérations team-building, particuliers ...)

° Animations initiation pilotage drone

N'hésitez pas à nous contacter