Patrice CHEVALIER

Quinze années sous la Direction Artistique des Productions Paris Variétés,

Animateur de salons nationaux, internationaux ( SIMA - etc)

Conseiller Artistique et Présentateur de Spectacles de Variétés,

Animateur d'anniversaires d'entreprises,

Conseiller Bénévole à la Mission Locale de ma Région, parrain de jeunes en recherche d'emploi

Vice-Président et Conseiller du Président du Comité des Fêtes du Pays de Parthenay

Cadre commercial (retraité) pour la Marque Renault

Membre du Jury aux évaluations orales à l'examen relatifs à la formation de" vendeur automobile confirmé " pour l'obtention des Certificats de qualification professionnelle

Auditeur référent qualifié auprès d' un organisme national pour la Certification de service



Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation de formations