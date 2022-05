Patrice CLAVEL

Chargé d'affaire développement commercial

-développement du portefeuille clients

-veille de marché,détection des opportunités d'affaires

-organisation de la prospection et conduite des démarches commerciales,

-identification du besoin et négociation de l'offre

-interface client-technicien pour le conseil et l'établissement d'un devis

-suivi des travaux

-fidélisation des clients

-reporting de l'activité



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Gestion des stocks

Gestion de la relation client