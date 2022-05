Patrice CODEMARD

Je recherche pour 2015 un "Commercial non sédentaire"pour développer la clientèle du cabinet.

Travail sur portefeuille et Actions Commerciales sur les Professionnels voire Particuliers dans les domaines IARD, Santé, Prévoyance et Vie.

Une formation à l'ensemble des produits sera assurée au siège social.

Poste évolutif vers un poste d'attaché d'agence.

Le candidat doit vouloir s'investir dans le projet d'avenir du cabinet.