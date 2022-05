Patrice COGNARD

Bonjour, ayant une expérience dans le domaine du commerce, je souhaite me réorienter dans le domaine alliant le sens relationnel, commerce tel que les ressources humaines ou le domaine du commercial terrain.

Je sais m'adapter aux différentes rôles que je pourrais rencontrer lors de ma future carrière.



Personne motiver, allant de l'avant, autonome, sens des responsabilité mais également la volonté du travail réussit et d'atteindre les objectifs.



Ne pas hésiter à me contacter si mon profil peut vous convenir.



Mes compétences :

Relationnel

Microsoft Word

Microsoft Excel

email