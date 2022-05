Patrice COLIN

De formation supérieure, je travaille actuellement comme prestataire de service en profession libérale.

J’exerce mon activité dans les domaines de l’audit, du conseil et de la formation, auprès d’entreprises et d’organismes ou filières de formation.

Je propose d’aider les entreprises qui le souhaitent, à dynamiser leur propre performance industrielle, par le déploiement de méthodes favorisant l’amélioration continue (démarches 5S, Total Productive Maintenance, SMED, management participatif…) . Je propose également des modules de formation axés autour des thèmes liés aux technologies de production et à la sécurité alimentaire ( HACCP, hygiène en alimentaire, normes qualité..).

Dans le cadre de mes activités d’audit, je prépare également l’examen d’auditeur de système de management de la qualité agréé et certifié Afnor Afaq.

J’ai par ailleurs occupé , dans un passé très récent et pendant plusieurs années , différentes fonctions à responsabilités au sein de la direction industrielle des brasseries Kronenbourg, dans un environnement multi-sites.

C’est dans ce groupe qu’il m’a été possible d’acquérir les compétences nécessaires à mon activité professionnelle actuelle, étant successivement responsable de projet d’investissement, responsable de fabrication, responsable maintenance, responsable conditionnement puis responsable de production ( services fabrication, conditionnement et techniques réunis ).



