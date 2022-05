Patrice COLIN

Bonjour à vous, et merci de prendre le temps de consulter mon profil professionnel.



j'ai démarré ma vie professionnelle en tant que chef de rayon en grande distribution alimentaire.

j'ai ensuite fait évoluer ma carrière au sein de grandes sociétés agroalimentaires , en passant du poste de chef de zone terrain à celui de chef de vente régional , compte clé marque , et marque de distributeurs et premiers prix, depuis septembre 2012, je suis directeur commercial au sein d'Eurovanille, leader europeen de la transformation de la vanille naturelle.



Ensuite j ai intégré la sté Eurovanille qui transforme la vanille en INDE , à L'ile Maurice et qui conditionne pour les marchés industriels, RHF et GMS .



expertise: connaissance approfondie de la GMS , du hard discount.et des réseaux RHF et industiels internationaux.



compétences:encadrement de force de vente,négociations

nationales et étrangères (Monde ) aupres des industriels , de la distribution ,

stratégie de développement de gammes et produits, expertise logistique.



Mes compétences :

Directeur régional

Gestion de projet

Management

Marque de distributeur

Nature

Négociation

Organisation

VTT