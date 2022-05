Patrice CORBIERE

Après 14 ans d'interventions en tant qu'expert technique au sein des entreprises plasturgistes en France et au Maghreb, je relève un nouveau challenge et mets mes compétences directement au service de vos entreprises.



Je vous propose mes prestations en :

- Injection plastique

- Amélioration et mise au point de process

- Audit et diagnostics techniques

- Évaluation et formation des personnels



Mes compétences :

Gestion de projet

Injection plastique

Plasturgie

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client

Injection, Extrusion, Thermoformage

Analyse et optimisation de process

Audits et diagnostics techniques