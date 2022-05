Patrice D'ARFEUILLE

Créateur de Pétrarque en 1995, société spécialisée dans l'accompagnement des professionnels en charge de personnes âgées à domicile ou en institution.



5 pôles d’activités : Presse, Edition, Communication, Formation, Snoezelen.



- PÔLE PRESSE - Journal Animagine, titre leader qui traite de l'animation et des approches non-médicamenteuses de la personne fragilisée. Ce journal professionnel est destiné à tous les chargés d'animation en institution.



- PÔLE EDITION - 50 ouvrages spécialisés destinés aux professionnels de l'action médico-sociale.



- PÔLE FORMATION propose de former et d’accompagner les professionnels sanitaires et médico-sociaux en les aidant à mettre en œuvre les bonnes pratiques de prise en charge des patients.



- PÔLE COMMUNICATION : Les BASES DE DONNEES PETRARQUE sont spécialisées sur le secteur médico-social.



- PÔLE SNOEZELEN - Plus qu'une méthode, l'approche Snœzelen est une démarche d'accompagnement, un état d'esprit, un positionnement d'écoute et d'observation, basé sur des propositions de stimulation et d'exploration sensorielles, privilégiant la notion de « prendre soin ». Pétrarque a développé une expertise dans l'étude des projets des insitutions : conseil, conception, aménagement des salles multisensorielles et formation des équipes.



Mes compétences :

Action sociale

Animateur

Formation

Gérontologie

Retraite

Santé

Snoezelen