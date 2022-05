Après un diplôme en architecture intérieure reconnu par le CFAI (Conseil Français des Architectes d'Intérieur) obtenu avec mention en 2004, j'ai travaillé dans différentes agences aux profils assez variés (particulier haut de gamme, agencement de guichet, restaurants, maison de retraites, ...). Riche de toutes ses expériences, je me suis lancé à mon compte, créant l'agence Padeker.



Padeker, agence d'architecture intérieure, réagence les espaces de manière souvent inattendue, parfois décalée ou surprenante pour les clients, mais toujours fonctionnelle et esthétique.



Spécialités :



Diagnostic / conseil

Rénovation et restructuration d'appartement, de maison.

Réagencement de locaux commerciaux.

Décoration de tout type d'espace.



Venez visiter mon site et mon blog :



www.padeker.com

http://blog.padeker.com



Padeker

Pierre Gragnic

15 rue Blondel

75002 Paris



06 74 19 44 28

pierre@padeker.com



Mes compétences :

Conseil

Suivi de chantier

Architecte d'intérieur

Architecture d'intérieur

Rénovation

Restaurant

Bar

ERP

Design

Décorateur

Conception

Ecoute/

Technique

Empathie