Patrice DANTON

25 ans dans la publicité et l'achat d'espace, avec une prédominance dans l'immobilier.

Marketing, web, et création sont nos qualités essentielles, ajoutées à une très forte dose de services.

Publicité Truche, est à ce jour la plus ancienne agence de Publicité de la Région Rhône-Alpes, 52 ans d'existence, depuis 22 ans je participe à son développement, maintenant à sa confirmation sur le marché. 8è agence de Rhône-Alpes, avec toujours un goût prononcé pour la discrétion et à contre courant des agences People.



Mes compétences :

Planning

Marketing

Achat d'espace

Stratégie digitale

Réseaux sociaux

Publicité

Webmarketing

Stratégie de communication