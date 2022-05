Patrice DE CARNÉ

J’ai fait toute ma carrière à des postes de responsabilités dans les secteurs du Bâtiment et des Services et dans des fonctions opérationnelles telles qu’Ingénieur d’Affaires, Chef d’agence, Directeur Régional, Directeur d’Activité, Directeur Général.



J’ai évolué dans des groupes internationaux au sein desquels j’ai développé mes capacités de manager, ma culture du résultat et ma vision stratégique.

Reconnu par mes équipes, je sais les entrainer et les mobiliser, mes qualités de leadership et mon énergie m’ont toujours permis de fédérer les compétences autour des différents projets que j’ai eu à mener.



Professionnel de la Sécurité et de l’Efficacité Energétique, j’ai assumé plusieurs mandats électifs dans les instances professionnelles du second œuvre du Bâtiment.



Le sens du travail en équipe ainsi que le respect d’autrui sont des valeurs qui m’animent et qui contribuent à apporter le meilleur de moi-même au service de l’entreprise.





Mon parcours professionnel:



ERYMA Groupe - CA 08 : 170 M€ - 1500 p

Intégrateur de solutions de sécurité



2009 à ...

Directeur Général de Eryma Security Systems

Membre du Comité exécutif



SIEMENS France – CA 07 : 3.7 Md€ & 12300 p



2006 à 2009

Directeur de la division Siemens Building Technologies(SBT)

CA 07 : 360 M€ & 2000 p

Membre du Comité exécutif de Siemens France



2004 à 2006

Directeur des activités Détection Incendie et Sécurité

(intrusion-vidéo-contrôle d’accès) de SBT

CA 06 : 250 M€ & 1450 p



1999 à 2004

Directeur des Opérations pour le Nord, l’Est et l’Ile de France

CA 04 : 90 M€ & 500 p répartis sur 12 agences

Directeur de l’activité Services de SBT France

(50% de l’activité / 15000 contrats de maintenance)



CERBERUS (repris par SIEMENS en 99) – Leader Européen de l’électronique de sécurité - CA 99 : 240 M€ & 1400p



1996 à 1999

Directeur Régional Ile de France - CA 99 : 45 M€ & 240 p

1989 à 1996

Directeur d’agences parisiennes (Bezons - Buc - Lognes)

1986 à 1989

Responsable Technique Ile de France (travaux neufs et Services)

Chef du service « Affaires Spéciales » (Nucléaire et militaires)



SGTE (maintenant dans le groupe INEO SUEZ) – Société Générale de Travaux Electriques

CA 86 : 50 M€ & 500 p



1981 à 1986 Ingénieur d’Affaires









Divers :



Président du GESI de 2004 à 2006(Groupement des Entreprises de Sécurité Incendie)



Président de 2006 à Novembre 2008 du comité sectoriel «Bâtiment, automatismes et réseaux VDI » du GIMELEC



Marié – 4 enfants



Mes compétences :

Efficacité énergétique

Energétique

Sécurité

Siemens