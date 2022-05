Et co-fondateur du site marchand "WWW.PETITESCAVES.COM"

Allez-y, surfez, découvrez tous les bienfaits du Vin Naturel et... buvez de la Nature !



CONSEIL EN COM' + VIN NATUREL = INDEPENDANCE & EPANOUISSEMENT !!!



Mes compétences :

Apple Mac

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word