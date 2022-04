Fabienne SICARDON

Relationnel fort acquis en tant que chargée de la relation client avec la Promotion Immobilière, les organismes HLM publics et privés et les syndics de copropriétés, pour le compte du câblo-opérateur Numéricâble en Région Nord - Normandie.

Encadrement d'une équipe de représentants techniques locaux et d'un back-office dédié.

Commercialisation de l'offre de service de type Triple Play : TV, Internet et Téléphone (contrats de services et d'exploitation des réseaux intérieurs de Télécommunication).

Développement de l'offre SUN (TV, Internet, Téléphone spécifique à Numéricâble) auprès des promoteurs, bailleurs sociaux, et syndics de copropriétés.

HLM : élaboration et signature de "convention cadre", adéquation de l'offre en fonction du besoin (équipement spécifique, maintenance ou service spécifique.

Gestion des contrats : renégociations, évolution du service, modifications juridiques.

Mise en place de solutions mixtes, câble ou fibre optique, câble et réception satellite collective, en fonction de la demande et études lors de la gestion de projet.

Etudes de solutions spécifiques dans le cadre de la gestion de patrimoine : exemple la vidéo-surveillance.

Solution d'efficience énergétique et de maîtrise de l'énergie en partenariat. Pour une réponse à la RT 2012, réflexion sur des solutions logicielles et offres de services intégrées.

Equipement et vente de solutions d'accès à l'Internet Très Haut Débit spécifiques pour les résidences étudiantes.

FTTH : équipement en fibre optique et positionnement en opérateur d'immeuble.

Secteur confié : Nord Pas de Calais et Normandie (Rouen Le Havre Caen)



Mes compétences :

Fibre optique

Ingénierie Réseau

Efficience énergétique