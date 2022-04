Jean Michel GUILLEMAN

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Accompagner les entreprise dans le domaines des formations

Mettre en place une vente a domicile internalisée et externalisée(telecom)

Manager : la performance , l'activité ,l'homme .

Mettre en place une préparation operationnelle a l'emploî

Accompagner, piloter, mettre en et fédérer des équipes commerciales

Assurer une veille commerciale, un suivi des ventes.

Accompagnement à la construction de la politique commerciale et développement des stratégies

Créer des outils de suivi, de reporting et des supports d’accompagnement

Négocier

Faire appliquer des process , les règles et les méthodes.

Former a la culture, au process , produits et methodes ( ventes et management)

Organiser l’activité( mise en place incentive ,operations commerciales)



