Patrice DE SARRAN

Journaliste professionnel, fondateur et dirigeant de RédaConsult', agence de conseil en communication écrite.



J'ai créé RédaConsult' pour mettre mes compétences à la disposition de tous ceux (entreprises, associations, services publics, syndicats professionnels, services de communication, etc.) qui recherchent une aide dans la rédaction de textes, quel qu'en soit le support.

Je peux ainsi rédiger un rapport, produire le journal d'un congrès, actualiser le contenu d'un site Internet, assurer le suivi d'une lettre professionnelle, etc.

Fondateur et principal intervenant de RédaConsult', je réalise moi-même la majorité de ses missions. Si nécessaire, j'associe à mon travail des professionnels de l'écrit à l'expérience similaire à la mienne.